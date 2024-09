"Horrible de faire partie de ce cauchemar": au procès des viols de Mazan, un accusé admet ne jamais avoir "eu le consentement" de Gisèle Pelicot

Partager:

Reconnaissant ne jamais avoir "eu le consentement" de Gisèle Pelicot, un des 51 coaccusés jugés à Avignon a plaidé jeudi coupable de viol sur cette femme droguée par son mari, présentant ses excuses à la victime pour avoir fait partie de ce "cauchemar".

Devant la cour criminelle de Vaucluse, Lionel R., 44 ans, un des nombreux hommes recrutés durant dix ans sur internet par Dominique Pelicot pour violer sa femme droguée aux anxiolytiques, a immédiatement confirmé qu'il reconnaissait les faits de viol commis le 2 décembre 2018 sur Mme Pelicot. "Je n'ai jamais eu l'intention (de commettre un viol), mais n'ayant jamais eu le consentement de madame Pelicot, je ne peux que constater les faits", a déclaré cet homme aux cheveux courts, vêtu d'une chemise et d'un pantalon noirs.

Ce vendeur en grande surface, père de trois enfants et marié à l'époque des faits, s'est alors tourné vers Gisèle Pelicot pour lui présenter ses excuses: "C'est normal que vous ne puissiez pas les entendre et je sais que c'est trop tard. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal et je vous en ai fait. Je vous demande pardon". "C'est horrible de me dire que je fais partie de ce cauchemar. Ces excuses ne changeront rien, mais je tenais à vous le dire quand même", a-t-il poursuivi. Aux côtés de sa fille Caroline, Gisèle Pelicot, 71 ans, est restée impassible. La veille, elle avait pour la première fois exprimé sa colère face aux insinuations de certains avocats de la défense sur son prétendu consentement. À lire aussi "Qui est coupable dans cette salle?": Gisèle Pelicot, "humiliée", perd son calme face aux 51 accusés

"Il y a un problème" Dans l'après-midi, un autre homme recruté par Dominique Pelicot, Jacques C., 72 ans, a de fait nié les accusations de viol, ne reconnaissant que des attouchements, sans pénétration. Pour tenter d'y voir plus clair, le président de la cour criminelle, Roger Arata, a fait diffuser 10 photos et trois courtes vidéos prises dans la chambre du couple Pelicot en présence de cet accusé. Le public, qui suit les débats sur des écrans dans une salle voisine, a dû en sortir pendant cette projection. Sur les images, on voit Mme Pelicot étendue sur le dos, inconsciente. On entend également clairement ses ronflements. Après cette projection, Jacques C. a maintenu sa version, estimant, tout comme son avocat, que ces images ne permettent pas de déterminer s'il y avait eu pénétration.