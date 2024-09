"Qui est coupable dans cette salle?": Gisèle Pelicot, "humiliée", perd son calme face aux 51 accusés

"Depuis que je suis arrivée dans cette salle d'audience, je me sens humiliée", a lâché Gisèle Pelicot en direction des 51 hommes accusés dans ce procès emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique devant la cour criminelle de Vaucluse.

"Entre 'j'ai appâté', 'j'ai fait semblant', 'j'étais ivre', 'j'étais complice', maintenant on cherche à diffuser des photos prises par monsieur Pelicot pour me faire passer pour coupable. Qui est la coupable dans cette salle d'audience ?", a-t-elle lancé.

Et d'ajouter: "C'est insultant et je comprends que les victimes de viol ne portent pas plainte parce qu'on passe par un déballage où on essaie d'insulter les victimes. Et pendant ce temps les autres (accusés) sont derrière bien tranquilles".

L'ex-mari de Mme Pelicot est jugé pour l'avoir droguée afin de la violer et de la faire violer par des dizaines d'hommes recrutés sur internet dont certains sont jugés à Avignon.