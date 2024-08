Huit soldats condamnés à Taiwan pour espionnage au profit de la Chine

I-Hwa CHENG

Huit militaires taïwanais ont été condamnés jeudi à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison pour avoir espionné pour le compte de Pékin, le tribunal estimant qu'ils l'avaient fait par intérêt financier.

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces, devant revenir dans son giron, et elle a dit ne pas écarter le recours à la force pour amener l'île sous son contrôle. Ces dernières années, elle a intensifié les pressions militaires et politiques sur l'île démocratique et de facto indépendante.