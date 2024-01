Inceste: la France appelée à l'ONU à protéger les enfants et leurs mères

Des expertes indépendantes de l'ONU ont appelé vendredi la France à "agir d'urgence" pour protéger les enfants contre l'inceste et soutenir leurs mères, un coup de semonce salué par les associations qui craignent de voir la lutte contre l'inceste reléguée à l'arrière-plan.

Ces expertes - deux rapporteuses spéciales et les cinq expertes du Groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles - demandent aux autorités françaises de "s'attaquer aux traitements discriminatoires et aux violences subies par les mères qui tentent de protéger leurs enfants de la prédation sexuelle".