Ineos suspend temporairement la production du Grenadier en France

Un porte-parole d'Ineos a confirmé à l'AFP qu'il y aurait "rapidement une suspension temporaire de la production" du Grenadier, en raison d'"un défaut d'approvisionnement d'un de nos fournisseurs, ce qui est un problème récurrent dans l'industrie automobile et que tout le monde a vécu dans les années Covid".

Le fournisseur de sièges d'Ineos à Hambach est l'équipementier allemand Recaro Automotive GmbH, qui a annoncé fin juillet avoir "déposé une demande d'insolvabilité auprès du tribunal local d'Esslingen" près de Stuttgart, après avoir "rencontré d'importantes difficultés financières en raison des hausses de prix extrêmes enregistrées au cours des dernières années de crise et de la perte d'un contrat important".

Le groupe estime que ces contraintes de production auront "un impact sur l'approvisionnement jusqu'à début 2025".

Mais Ineos espère reprendre la production au plus vite, car il y a "une demande importante avec le Grenadier" et l'ouverture de nouveaux marchés, la Chine et le Mexique, pour ces 4x4 est en cours.

"Aucun licenciement n'est prévu", assure le porte-parole d'Ineos.

Le groupe Ineos avait annoncé en juillet avoir mis en pause son projet de 4x4 électrique, le Ineos Fusilier, invoquant notamment des incertitudes politiques.