Interdit d'entrée en Afghanistan, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains dénonce un "pas en arrière"

Fabrice COFFRINI

Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme en Afghanistan, Richard Bennett, a dénoncé mercredi un "pas en arrière" après avoir été interdit d'entrée dans le pays par les talibans au pouvoir.

"L'annonce publique par les talibans qu'ils ne me laisseront plus entrer en Afghanistan constitue un pas en arrière et envoie un signal préoccupant sur leur engagement auprès des Nations unies et de la communauté internationale en matière de droits de l'Homme", a déclaré Richard Bennett dans un communiqué.