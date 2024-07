JO-2024: une station Vélib' géante inaugurée au pied du Stade de France

D'une capacité de 600 places, ce parking est géré manuellement par des employés de Vélib', à la différence des stations classiques automatisées. Il permettra aux spectateurs des JO de déposer et prendre des vélos en libre-service, dans une zone qui était pauvrement dotée.

Financée par la Métropole du Grand Paris, cette station est l'une 14 stations éphémères géantes mises en place à Paris et en proche banlieue autour de sites des JO (26 juillet-11 août), pour un total de 3.600 places.

"Le choix a été fait avec les organisateurs et les collectivités que les mobilités pour ces Jeux soient décarbonées. Elles reposent sur les transports en commun et sur les mobilités actives, la marche et le vélo", a déclaré lors de l'inauguration Pierre-Antoine Molina, secrétaire général de la préfecture de la région Île-de-France.

Pour limiter l'empreinte carbone de la compétition, Paris-2024 ne met pas de parkings automobiles à disposition des spectateurs pour les pousser à adopter d'autres moyens de transports. En plus du réseau de pistes cyclables déjà existantes, 150 kilomètres d'"olympistes" ont ainsi été aménagées pour faciliter l'accès des stades en vélo.