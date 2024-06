Jordan Bardella, l'enfant gâté du lepénisme

Jordan Bardella, 28 ans, toujours plus proche de Matignon depuis le succès du Rassemblement national au premier tour des législatives, s'est imposé comme enfant chéri et incarnation du lepénisme sans même en porter le nom.

Il s'est aussi parfois obligé à éconduire celles et ceux qui brandissent leur téléphone à chacune de ses apparitions: presque un crève-cœur pour celui qui a fait de cette stratégie du selfie une marque de fabrique depuis des mois pour asseoir sa popularité.

A quelques jours d'une possible accession à Matignon, il s'agit de rééquilibrer cette image de popstar aux chemises et vestes toujours plus près du corps, entourée de groupies à chaque sortie de gala, et de présenter le visage d'un putatif Premier ministre de la France.

A la mi-juin, Marine Le Pen a confirmé que ce serait bien lui, et non elle, qui deviendrait chef du gouvernement en cas de majorité à l'Assemblée.