La balle pelote entre au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La balle pelote a été inscrite jeudi au patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a fait savoir lundi la ministre francophone de la Culture Bénédicte Linard. La discipline réunit plus de 3.000 joueurs sur le territoire de la Fédération et "témoigne d'un profond enracinement communautaire", dans le Hainaut notamment, a expliqué le cabinet de la ministre.