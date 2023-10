La communauté musulmane condamne "avec force" l'attaque à Arras: "Dans notre culture, l'enseignant a une place fondamentale"

Fidèles et représentants de la communauté musulmane ont vigoureusement condamné vendredi l'attaque "barbare" au cours de laquelle un homme, ayant crié "Allah Akbar", a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans un lycée d'Arras.

"Nous partageons le choc et la douleur causés, dans notre pays, par cet acte abominable, que nous condamnons avec force", a affirmé dans un communiqué le recteur de la Grande mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz qui a fait part de son "choc" et de son "effroi" face à cette "attaque terroriste". "Dans notre culture musulmane, comme dans l'histoire de notre pays, l'enseignant a une place à part, fondamentale, qui rend insupportable toute atteinte à son intégrité physique et morale", a-t-il ajouté dans un communiqué.