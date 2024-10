La France dit mettre "tout en œuvre" pour la libération des deux otages franco-israéliens

"Il a réitéré aux familles présentes que la France mettait tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et un accord permettant la libération d'Ohad Yahalomi et d'Ofer Kalderon en priorité, et qu'elle pressait toutes les parties d'avancer en ce sens sans plus tarder", a indiqué l'Élysée.

Outre les familles des deux otages, il a rencontré celles de victimes résidant en France, dont la mère d'Orion Hernandez, otage décédé, et des proches de Laurie Chouchana et Valentin Ghnassia, morts des suites de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël.