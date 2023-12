La France encore championne d'Europe des dépenses de protection sociale en 2022

Les dépenses de protection sociale ont retrouvé en 2022 un niveau proche "d'avant crise sanitaire" en Europe, la France restant, pour la septième année consécutive, le pays qui y consacre la plus grosse part de son PIB (32,2%) selon une étude publiée jeudi par la Drees.

Globalement, les dépenses de prestations sociales ont "continué d'augmenter" mais moins que les années précédentes: elles étaient en hausse de 1,7% en France en 2022 (contre +2,6 % en 2021 et +6,9 % en 2020), et 2,5% en moyenne dans l'Union Européenne (+3,1 % en 2021, et +8,3 % en 2020), indique ce "panorama de la protection sociale" de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).