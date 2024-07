La prostitution à l'heure des JO: à Belleville, les "marcheuses" chinoises n'osent plus sortir

- "Sous pression" -

Et une question les obnubile: "Que va-t-il-se passer pour nous avec les Jeux olympiques ?"

JULIEN DE ROSA

"Je me sens vraiment sous pression, j'ai peur constamment. Tous les jours, des policiers contrôlent les identités. Il n'y en avait pas autant avant. Maintenant, c'est tout le temps, des policiers en uniforme, en civil, des voitures qui patrouillent. Alors je sors de moins en moins pour travailler", raconte Hua, en situation irrégulière, comme 80% des prostituées chinoises, selon l'association les Roses d'acier.

"J'ai tellement peur de me faire arrêter que je ne travaillerai pas dans la rue à Paris pendant les Jeux olympiques. Si on m'arrête, on me renverra en Chine et on ne me soignera pas là-bas", dit-elle avec tristesse, alors qu'elle a subi deux interventions chirurgicales et une chimiothérapie pour soigner un cancer du sein.