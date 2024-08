La soumission chimique, fléau des sphères festives comme privées

En France, les substances les plus utilisées sont les antihistaminiques et sédatifs, les benzodiazépines et apparentés, utilisés comme anxiolytiques ou somnifères, ou encore les antidépresseurs et opioïdes.

"Dans tous les cas, l'objectif de l'agresseur est le même: que vous ne soyez plus en capacité d'opposer une résistance", explique Leïla Chaouachi; rapporteure de l'enquête annuelle sur le sujet auprès de l’ANSM.

"Soit l'agresseur vous drogue à votre insu ou sous la menace, soit il vous laisse vous alcooliser ou vous droguer vous-même et il passe à l'acte quand il voit que vous n'êtes plus en mesure de vous défendre", ajoute-t-elle.