La survie du gouvernement français entre les mains de Marine Le Pen

En France, le feuilleton politique de Michel Barnier touche à sa fin et ce pourrait être, aujourd'hui, le dernier épisode. Menacé par une censure quasi certaine cet après-midi, le Premier ministre a tenté hier/mardi de sauver sa peau une dernière fois devant les députés et puis dans les JT de TF1 et de France 2. Mais, la démarche semblait bien vaine.