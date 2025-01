"La tempête va souffler et il a intérêt à bien se couvrir": François Bayrou va-t-il passer l'hiver ?

Partager:

En France, le Premier ministre a prononcé, hier, son discours de politique générale. Une feuille de route très centriste qui ne devait fâcher personne... mais qui n'a pas rencontré l'enthousiasme. Résultat, la question est toujours la même : le gouvernement Bayrou passera-t-il l'hiver ?

D'après un sondage que François Bayrou a lui-même cité dans son discours, seuls 16% des Français pensent que le gouvernement tiendra. Comme il n'est dépourvu ni d'humour ni d'autodérision, il s'est interrogé sur les motivations de ces 16%. En tout cas, lui veut y croire et il a parlé comme s'il avait des mois, voire des années devant lui. De l'avis général, le nouveau chef du gouvernement a multiplié les mains tendues et les intentions louables, mais il est resté dans un grand flou artistique. Un peu à l'image de ce moment burlesque quand il a mélangé ses feuilles et perdu le fil de son discours. Plus tard, ironisant sur ses 40 ans de vie politique, il a déclaré qu'il était néophyte et qu'il devait apprendre son nouveau rôle. À lire aussi "Je suis un néophyte", dit François Bayrou en plein discours de politique générale

Au final, on a assisté à la dissertation parfois un peu brouillonne d'un agrégé de lettres qui inventait la beauté de l'art et rappelait l'étymologie du mot "laïc" qui vient du grec "laikos" et signifie "ce qui concerne le peuple", c'est-à-dire pour lui, l'unité du peuple français qu'il appelle de ses vœux. Ça sentait bon, la politique d'autrefois, loin des discours technocratiques bourrés de chiffres chers aux leaders d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il a aigréné les bonnes intentions, et notamment le fait de ne pas supprimer de postes d'enseignants, mais sans expliquer comment il allait les financer. Il n'a pas dit un mot des impôts et très peu sur la réduction de la dépense publique. Tout cela est renvoyé à des études et des négociations ultérieures, avec l'aide des analyses de la Banque de France et de la Cour des comptes.