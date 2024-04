A la tour Eiffel, Anouk Garnier bat le record du monde de grimper de corde

Équipée d'une ligne de vie, cette double championne du monde de course à obstacles s'était lancée quelques instants plus tôt, devant des dizaines de personnes, à l'assaut de la tour Eiffel, monument le plus iconique de Paris.

Son objectif: battre les précédents records détenus par le Sud-Africain Thomas Van Tonder (90 mètres) et la Danoise Ida Mathilde Steensgaard (26 mètres).

Après un peu plus de 18 minutes d'ascension à la force de ses bras et de ses jambes sur une corde lisse, contre les 20 initialement estimées, c'est désormais chose faite pour la Française.