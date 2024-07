La vasque de la flamme olympique va-t-elle perdurer et devenir un nouveau monument parisien après les JO?

Mathieu Lehanneur, le concepteur de cette flamme sans combustible, créée uniquement à partir d'eau et de lumière, a souhaité que son œuvre se maintienne dans le jardin des Tuileries. Un peu comme la Tour Eiffel ou l'Atomium ont survécu aux Expositions universelles de Paris en 1889 et de Bruxelles en 1958. L'une comme l'autre sont devenues les symboles de leurs capitales respectives. Alors pourquoi pas la flamme de 2024, image pérenne de la plus grande des réunions sportives. Paris est bien la ville où l'on a réinventé les Jeux olympiques lors d'une conférence du baron Pierre de Coubertin à la Sorbonne en 1894.

En attendant, pour voir la flamme de près, durant les Jeux, il faudra s'armer de patience. Même si elle est installée dans les jardins des Tuileries, ouverte au public toute l'année, pour l'instant pas question d'y accéder sans un des fameux QR codes, devenus des "ausweis", nécessaires pour circuler dans Paris. Le mot allemand de sinistre mémoire est ici utilisé à dessein, car ces QR codes ne sont pas vraiment des laissés-passer, mais plutôt des ne-laissez-pas-passer.

En fait, c'est une question de chance. Soit vous tombez sur un barrage de policiers de bonne humeur et qui connaissent bien Paris, et ça se déroule de manière bon enfant. Soit vous vous heurtez à des gardes un peu fatigués venus de province, à qui il faut expliquer longtemps que non, vous n'allez pas marcher deux kilomètres sous la canicule pour passer par une autre rue, alors que vous habitez juste là, à 100 mètres. Ça finit toujours par s'arranger, mais c'est un peu pénible. Quant à la flamme, oui, les 100 000 places prévues ont été réservées dès samedi matin. Mais le comité d'organisation en remet en ligne tous les jours, et à condition d'aller sur le site dès 8 heures, la tâche n'est pas impossible. C'est alors l'occasion de rêver un peu et de penser que les premiers aéronautes se sont envolés à bord de montgolfières en 1784, comme Pilâtre de Rozier, depuis cette Ville Lumière qui n'a jamais aussi bien porté son nom.