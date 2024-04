La Ville de Binche célèbrera ses 900 ans tout au long de l'année

De nombreuses activités, pour tous les publics, seront organisés à Binche cette année à l'occasion des 900 ans de la Ville. Les Fêtes médiévales de Binche, qui seront organisées les 19, 20 et 21 avril dans le parc communal, seront un des temps forts de l'année.

Quatre importants événements marquent le 900e anniversaire de la ville. "Le premier a eu lieu le 31 décembre 2023, le deuxième est célébré lors des Fêtes médiévales d'avril, le troisième sera célébré lors des Fêtes de Septembre qui seront sublimées par le mapping sur la Collégiale lors des deux premiers week-ends et, enfin, nous clôturerons cette année historique, avec l'aboutissement des défis et le bilan général lors du Marché de Noël qui se déroulera du 6 au 15 décembre dans le parc communal", ont indiqué les instances binchoises.

La cité a été fondée en 1124 sous le nom de Binciu et la ville s'est forgée dans le temps à partir du Moyen-Âge. "Dès lors, les Fêtes médiévales représentent une formidable opportunité de célébrer cet événement exceptionnel", ont avancé jeudi les instances binchoises lors de la présentation du programme des 900 ans.

La ville encourage les citoyens, les associations, les clubs sportifs et les écoles à relever les "défis du 900e", via son site 900.binche.be. Parmi les challenges annoncés, on peut noter les 900 kilomètres à vélo du "Vélo Team", les 900 transformations du "Rugby Coyotte Club", ou encore les 900 paniers du club de basket de Ressaix.