L'Abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, selon un rapport

Mychele DANIAU

L'Abbé Pierre est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, des faits qui auraient été commis entre la fin des années 1970 et 2005, selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre et publié mercredi.

Icône de la lutte contre l'exclusion, longtemps personnalité préférée des Français, l'Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est décédé en 2007.