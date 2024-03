L'appartement parisien de Karl Lagerfeld vendu 10 millions d'euros

L'appartement parisien du couturier Karl Lagerfeld, un trois-pièces futuriste de 260 m2 doté d'un dressing de plus de 50 m2, a été vendu dix millions d'euros (11,1 millions avec les frais) mardi aux enchères à Paris, a annoncé l'étude de notaires chargée de cette vente.

Il avait été mis en vente à 5,3 millions d'euros, selon l'étude Althemis qui n'a pas souhaité donner l'identité et la nationalité de l'acheteur.

La vente faisait suite à plusieurs enchères sur des biens ayant appartenu au couturier en 2021 et 2022. Elle a eu lieu à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ainsi qu'en ligne et par téléphone. Le droit d'accès était conditionné par une consignation de 1,06 million d'euros.