A l'approche des JO, les assignations à résidence se multiplient

Le 10 mai dernier, Mourad (prénom modifié), 22 ans, se voit notifier à la gendarmerie une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas) - équivalent de l'ancienne assignation à résidence - de trois mois, au motif qu'il constituerait une "menace" et entretiendrait des liens avec deux hommes radicalisés.

Pointage quotidien au commissariat, interdiction de sortir d'un certain périmètre ou de contacter certaines personnes: le nombre d'assignations à résidence s'est accru à l'approche des JO de Paris, entravant la vie de dizaines de personnes, dont certaines n'ont jamais été condamnées pour terrorisme.

Le jeune homme avait été condamné en 2016, alors qu'il était âgé de 14 ans, à un an de prison ferme pour association de malfaiteurs terroriste, pour avoir échangé sur Telegram avec un jihadiste renommé.

Après avoir purgé cette peine, "j'ai eu un suivi éducatif pendant trois ans et tout s'est bien passé", raconte Mourad, qui assure ne plus avoir eu aucun problème avec la justice. Il travaille aujourd'hui comme chef de projet dans une entreprise et doit entrer en septembre en master.

La Micas lui impose initialement de pointer au commissariat tous les jours à 11H00, sous peine de se faire arrêter et de risquer une condamnation à de la prison ferme.