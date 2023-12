L'Archéoforum de Liège fête ses 20 ans

Pour marquer son 20e anniversaire, l'Archéoforum de Liège a concocté un programme festif et familial ces 9 et 10 décembre. Diverses activités sont proposées gratuitement à tous les publics, a indiqué vendredi Étienne Sermon, directeur de la promotion du patrimoine à l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP).

Vingt ans après son inauguration, on estime que les chiffres de fréquentation sont encourageants après la pandémie de Covid-19 et malgré les travaux du tram qui paralysent le centre-ville de Liège, où il est implanté. On y accueille ainsi un peu moins de 20.000 visiteurs par an, en groupes ou de manière individuelle.

Pour marquer cet anniversaire, un programme se voulant festif et familial a été concocté à destination de tous les publics ces 9 et 10 décembre. Les visiteurs pourront réaliser le parcours à l'aide d'une tablette dont le contenu (en quatre langues) a été remanié afin d'être davantage inclusif et didactique. Une exposition retrace les 20 ans de l'Archéoforum, du lancement des travaux à nos jours, et y sera visible jusqu'en mars 2024. Des ateliers de découverte des métiers de l'archéologie, des contes, représentations d'impro et conférences complètent le programme de ce week-end anniversaire.