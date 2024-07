L'aspirante Première ministre Lucie Castets au chevet des Duralex

Devant l'usine de vaisselle réputée incassable, à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), Mme Castets a fait part de "la nécessité d'un changement de méthode", réclamé par les salariés dans la direction de leur entreprise mais qui doit également s'appliquer selon elle à la conduite du pays.

"On le porte, nous, Nouveau Front populaire. Et moi, personnellement, je porte un changement de méthode. Ce n'est pas qu'un slogan", a-t-elle martelé en disant vouloir "faire confiance davantage aux salariés et aux représentants syndicaux".

"Ça contraste beaucoup avec ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement sortant", a-t-elle ajouté.