Le Monde, Le Figaro, Le Parisien... : plusieurs gros médias français attaquent le réseau social X en justice, pour quel motif?

Le Figaro, Le Monde et d'autres journaux français poursuivent X en justice dans le cadre des droits voisins.

La hache de guerre est déterrée dans le dossier des droits voisins: après la presse régionale contre Microsoft, plusieurs autres journaux, dont Le Figaro, Le Monde et Le Parisien, attaquent en justice le réseau social X (ex-Twitter), accusé d'utiliser leurs contenus sans payer.

Annoncée mardi dans un communiqué, cette action conjointe est menée par Les Échos et Le Parisien (qui appartiennent au groupe du même nom), le groupe Le Monde (Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Le Nouvel Obs et Malesherbes Publications, éditeur de La Vie) et Le Figaro.