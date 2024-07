Le parquet de Paris ouvre une enquête après le sabotage de réseaux de fibre optique

Ils n'ont fait l'objet d'aucune revendication à ce stade, selon une source proche du dossier.

Paris, coeur des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre), n'a pas été touché, selon une source policière.

"A ce stade, les parquets de Bar-le-Duc, de Béziers, de Compiègne et d'Aix-en-Provence se sont dessaisis au profit du parquet de Paris pour des dégradations de câbles de fibre optique constatées à Contrisson (Meuse), Capestan (Hérault), entre Catigny et Béhancourt (Oise), et entre Le Rove et l'Estaque (Bouches-du Rhône)", a précisé la procureure.