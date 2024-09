Le patron de Telegram, Durov, trouve son inculpation en France "surprenante" et "erronée"

Le fondateur et patron de la messagerie Telegram, Pavel Durov, s'en est pris jeudi à la France pour l'avoir arrêté et inculpé en raison de la publication de contenus illégaux sur l'application.

Adoptant un ton plus conciliant à la fin de son message, M. Durov a reconnu que la forte hausse du nombre d'utilisateurs de Telegram --qu'il évalue maintenant à 950 millions dans le monde-- avait généré une situation ayant "permis aux criminels d'abuser plus facilement de notre plateforme".

"C'est pourquoi je me suis fixé comme objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard", a-t-il déclaré, ajoutant que cette question était analysée "en interne" et que de plus amples détails seraient communiqués à l'avenir.

"J'espère que les événements du mois d'août permettront à Telegram - et au secteur des réseaux sociaux dans son ensemble - de devenir plus sûrs et plus forts", a encore affirmé M. Durov.