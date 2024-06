Le Rassemblement National bat un double record en recueillant 34% des votes au premier tour des législatives

En recueillant dimanche environ 34% des suffrages au premier tour des élections législatives, le Rassemblement national a battu un double record: celui de son meilleur score historique mais aussi celui du plus grand nombre de voix obtenues par le parti à la flamme lors d'élections nationales, hors second tour.

L'extrême droite pulvérise par ailleurs son record de voix, toutes élections confondues, obtenues au premier tour, jusqu'alors détenu par Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 et les 8.133.828 de bulletins décomptés à son nom.

Et, alors qu'il s'était qualifié pour le second tour dans 206 circonscriptions - il était arrivé en tête au premier tour dans 110 d'entre elles -, le parti lepéniste est assuré d'être présent dimanche prochain dans un nombre très largement supérieur.

Comparée au premier tour des dernières élections législatives de 2022, la progression est d'autant plus spectaculaire: le mouvement d'extrême droite a doublé son score, et pourrait frôler le triplement du nombre de voix obtenues.

Dimanche soir, ce sont près de 11.500.000 bulletins siglés du parti à la flamme qui ont été glissés dans les urnes, à peine moins qu'à la présidentielle d'il y a deux ans... au deuxième tour.

Conséquence immédiate de ce triomphe: le RN pourrait, selon un calcul de l'AFP, empocher 9,5 à 11 millions d'euros chaque année à partir de 2025 au titre du financement public des partis politiques, contre 6,8 millions ces deux dernières années.

Une somme à laquelle s'ajoutera la deuxième moitié du financement par l'Etat (environ 34 millions) qui découle du nombre d'élus au Parlement, chacun des 925 députés et sénateurs rapportant un peu plus de 37.000 euros par an au mouvement auquel il est rattaché.