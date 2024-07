Le Rassemblement National en tête, majorité absolue incertaine

Le Rassemblement National arriverait en tête au 2e tour des élections législatives en France qui se déroulent dimanche, annonce Le Soir sur son site internet sur base des estimations des instituts de sondage Ifop, Ipsos et Elabe.

Avec 230 à 290 sièges estimés, le parti d'extrême-droite n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue fixée à 289 sièges à l'Assemblée nationale française. De son côté, la RTBF annonce une estimation à 228 sièges.

L'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire (NFP) arriverait en deuxième position avec 115 à 200 sièges, selon Le Soir et 151 sièges selon la RTBF. Le groupe Ensemble du président Emmanuel Macron récolterait entre 60 et 120 sièges selon Le Soir et 124 sièges selon la RTBF.