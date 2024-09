Le secteur de l'aide aux personnes sans abri dénonce un manque de moyens en Wallonie

Le secteur du sans-abrisme alerte mercredi sur le manque de moyens octroyés par le gouvernement wallon. Cette "inaction" met en danger les travailleurs et les employeurs, et a un impact négatif sur l'accompagnement des personnes sans-abri, s'inquiète la fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA). Elle annonce des actions de mobilisation le 3 et le 10 octobre.