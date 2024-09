Le vice-Premier ministre serbe en Russie, une rencontre avec Poutine prévue

Le vice-Premier ministre serbe et ancien chef des services de renseignement, Aleksandar Vulin, est arrivé mercredi en Russie, où il doit rencontrer Vladimir Poutine, moins d'une semaine après l'achat de Rafale par la Serbie, rapportent les médias serbes.

Aleksandar Vulin, qui fait l'objet de sanctions américaines, avait démissionné en novembre 2023 de son poste de chef des services de renseignement. "Les Etats-Unis et l'Union européenne demandent ma tête afin de ne pas imposer de sanctions à la Serbie", avait-il alors affirmé.

La Serbie, qui n'a jamais imposé de sanction à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, maintient de bonnes relations avec Moscou, et M. Vulin en est l'un des architectes.

La France, qui a aidé fin août à la vente de 12 avions de combat Rafale par Dassault aviation à la Serbie, espérait ainsi éloigner Belgrade de Moscou, qui fournissait jusqu'à présent des avions de combats à la Serbie.

"L'achat de Rafale a été fait pour des raisons militaires", a déclaré M. Vulin à l'agence russe TASS dès le lendemain, "et n'aura en aucun cas un impact négatif sur les relations entre la République de Serbie et la Fédération de Russie. La Serbie reste militairement neutre et ne se joindra pas à l'hystérie antirusse ni à aucune forme de sanctions antirusses".