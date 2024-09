Les anneaux olympiques resteront sur la tour Eiffel au moins jusqu'en 2028, selon Hidalgo

Les anneaux olympiques resteront sur la tour Eiffel jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, et "peut-être" après, a indiqué vendredi la maire de Paris Anne Hidalgo.

"La proposition que j'ai faite, c'est que jusqu'en 2028, c'est-à-dire jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles, nous laisserons les anneaux sur la tour Eiffel et les Agitos (symbole paralympique, NDLR) sur les Champs-Elysées", a déclaré Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse.

"Et si on ne peut toujours pas se passer de ces symboles majeurs qui nous rappelleront que les Jeux n'étaient pas juste une parenthèse, peut-être qu'après 2028 ils resteront. Peut-être pas, on verra", a ajouté l'élue, soulignant que la décision revenait à la Ville de Paris, propriétaire du monument.