Les CPAS bruxellois rédigent un memorandum spécifique à l'action sociale dans la capitale

À l'approche du triple scrutin du 9 juin 2024, la Fédération des CPAS bruxellois a adressé jeudi ses recommandations et revendications aux partis politiques et futurs exécutifs qui résulteront du vote de habitants de la capitale attirant l'attention sur certaines spécificités, au-delà de la position commune aux CPAS du pays.

Elle demande aux futurs exécutifs d'adopter une nouvelle approche du Revenu d'Intégration Sociale correspondant au seuil monétaire de pauvreté dont il est encore trop éloigné, et de porter à 95% le taux de prise en charge par l'État Fédéral des coûts de l'aide sociale. Elle demande de garantir un financement structurel à la hauteur des besoins du terrain et d'infléchir le coût du logement en Région-capitale en créant davantage de logements sociaux, en accélérant la socialisation des logements, en encadrant les loyers, ou encore en accentuant la lutte contre les «passoires énergétiques» et les logements insalubres ;

Cet organe consultatif demande aussi de stopper la paupérisation galopante des classes moyennes en augmentant les bas salaires nets; de supprimer la dégressivité des allocations chômage qui pousse vers les CPAS; de renforcer et d'adapter la formation professionnelle des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché de l'emploi; de créer un nombre de places d'accueil suffisant à destination des demandeurs d'asile étrangers, et tout spécialement les mineurs non accompagnés.