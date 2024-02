Les services du CPAS de Mons regroupés sur le site de l'ancien Hospice Glépin

Les instances du CPAS et de la Ville de Mons ont inauguré vendredi le nouveau site de l'accueil social, implanté dans l'ancien "Hospice Glépin" qui a été rénové et transformé. L'objectif est de donner de meilleures conditions de travail aux agents et de meilleures conditions d'accueil aux citoyens.

Le chantier de rénovation du site a commencé, en collaboration avec l'IDEA, en juin 2020 et s'est terminé fin 2022. Les deux ailes "historiques" de l'ancien hospice, édifice érigé par Henri Glépin et inauguré au début des années 1900, ont été rénovées pour, notamment, les services administratifs du CPAS montois. Une construction contemporaine destinée, notamment à l'accueil du public, permet de relier les deux ailes historiques.

L'histoire de l'hospice a évolué au fil des années, passant d'une fonction d'hébergement pour couples de personnes âgées à un lieu dédié aux services du CPAS de Mons. Les toitures et façades des deux ailes historiques, classées monument historique, ont été préservées dans le respect de l'esthétique traditionnelle et patrimoniale des édifices. L'aile centrale moderne symbolise le "mariage entre la préservation du patrimoine et l'ancrage dans la modernité", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, soulignant que le concept du nouveau lieu du CPAS s'inscrit dans les nombreux projets de rénovations et de dynamisation du cœur histoire de Mons.