LGV du Sud-Ouest: rassemblement d'opposants sous surveillance en Gironde

Des collectifs d'opposants et le mouvement écologiste radical des Soulèvements de la Terre se mobilisent samedi en Gironde contre la future ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) du Sud-Ouest, un rassemblement placé sous surveillance par les autorités.

C'est là, aux confins de la forêt landaise, que doit avoir lieu dans l'après-midi une manifestation non déclarée et aux contours encore flous, présentée par les organisateurs comme une série de "jeux" contre la liaison à venir entre Bordeaux, Toulouse et Dax - "grand projet inutile" d'une quinzaine de milliards d'euros, dénoncent-ils.

Les autorités avaient évoqué cette semaine la possible participation d'environ 3.000 opposants avec "plusieurs centaines de personnes violentes". Des "armes par destination" - arbalètes, boules de pétanque - ont été saisies lors de contrôles en amont.

"L'objectif n'est pas de laisser s'installer une ZAD", a affirmé vendredi à l'AFP le préfet de la Gironde, Etienne Guyot.

Selon les gendarmes, une vingtaine de "fichés S" et des personnes déjà contrôlées lors de manifestations contre l'A69 en Occitanie sont présentes. Un hélicoptère des forces de l'ordre surveillant la zone a été visé par des tirs de mortiers d'artifice, sans faire de blessés ni causer des dégâts.