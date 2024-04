L'inflation en France ralentit encore en avril, à 2,2% sur un an

L'inflation en France a ralenti encore en avril, à +2,2% sur un an, selon les résultats provisoires communiqués mardi par l'Insee.

La progression sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023 : la légère baisse cette fois s'explique par le ralentissement des prix de l’alimentation et du tabac, et le léger repli de ceux des produits manufacturés, tandis que les prix de l'énergie semblent avoir accéléré, précise l'Institut national de la Statistique.