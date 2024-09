Macron veut limiter le droit de veto du Conseil de sécurité en cas de "crimes de masse"

Alors que de plus en plus d'États demandent l'élargissement du Conseil, une réforme de sa composition seule "ne suffirait pas à lui rendre son efficacité et je souhaite donc que cette réforme permette aussi de changer les méthodes de travail, de limiter le droit de veto en cas de crime de masse, et de se concentrer sur les décisions opérationnelles que nécessite le maintien de la paix et de la sécurité internationale", a déclaré le chef de l'État français.

Les 193 pays membres de l'Onu ont adopté dimanche un "Pacte pour l'avenir", censé redonner vie au multilatéralisme et ouvrant la voie à une réforme du Conseil sécurité de l'Onu.