Malgré l'automne, un village de l'Aude toujours alimenté en eau par camion-citerne

Le village de Durban-Corbières, dans le département durement touché par la sécheresse de l'Aude, continue d'être approvisionné en eau potable par camion-citerne, trois mois après l'instauration de mesures de restrictions dont la coupure du robinet plusieurs heures par jour, a indiqué mardi son maire.

Ces coupures quotidiennes, d'abord entre 14 heures et 6 heures du matin, ont été raccourcies mi-septembre à l'occasion des vendanges "pour que les gens puissent quand même, en revenant de la vigne, faire un peu de toilette", a indiqué à l'AFP l'édile, Alain Laborde, et ne débutent plus qu'à partir de 17 ou 18 heures.