A Marseille, procès des "Arrow Baga", gang criminel nigérian ultra-violent

Réseaux d'immigration clandestine, proxénétisme, viols: pendant trois semaines, au tribunal correctionnel de Marseille, la justice va plonger au coeur du fonctionnement des "Arrow Baga" ou "Supreme Vikings", un "cult" nigérian, sorte de mafia criminelle au fonctionnement ultra-violent.

Sur le banc des prévenus ils étaient 13 lundi à l'ouverture du procès, 13 hommes âgés de 22 à 37 ans, dont dix comparaissent détenus. Ils formaient la hiérarchie marseillaise des Arrow Baga, ex-fraternité étudiante décrite par le juge d'instruction comme "une organisation criminelle hiérarchisée et structurée, avec ses règles et ses rites, ses artifices et ses accessoires".