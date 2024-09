Michel Barnier proposera "un gouvernement prêt à agir au service des Français"

Michel Barnier a affirmé lors de cette rencontre qu'il entendait "améliorer le niveau de vie des Français et le fonctionnement des services publics, particulièrement l'école et la santé, garantir la sécurité, maîtriser l'immigration et faire progresser l'intégration, encourager (les) entreprises et (les) agriculteurs et conforter l'attractivité économique de la France, maîtriser (les) finances publiques et réduire la dette écologique", selon le communiqué.

