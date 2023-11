"Nous avons peur de devoir partir": les habitants du Pas-de-Calais très inquiets avant de nouvelles précipitations ce mardi

Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, reste mardi en vigilance jaune pour vent, pluie-inondation et vagues-submersion.

Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues, la Liane, la Lys amont et la Lawe-Clarence ayant rejoint dans le bulletin de 22H00 la Canche, la Lys plaine, la Hem et l'Aa.