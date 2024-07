Panne mondiale: comment les entreprises font face aux risques informatiques

Toutes les grandes entreprises sont dotées d'une direction du service informatique (DSI), chargée notamment d'assurer la sécurité informatique et de prévenir les pannes, les cyber-attaques ou toute autre forme de défaillance.

Pour cela, l'une des premières précautions est "de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier", indique le directeur des systèmes d'information d'une grande banque française.

Une démarche fondée sur le principe de "redondance" afin d'avoir une solution de repli: se doter d'un équipement informatique "matériel" (plusieurs appareils) ou "logiciel" (par exemple deux boîtes mail différentes) dont les différents éléments sont indépendants les uns des autres.

"Ce qui est terrible dans la crise d'aujourd'hui, c'est que c'est précisément des entreprises qui se sont préparées à avoir une sécurité la plus haute possible, à faire confiance à des prestataires en hébergement de très haut niveau qui se sont fait planter. Et c'est pourquoi (cette crise) est si importante", explique Louis Bernard, fondateur de la société de conseil en cybersécurité Crisotech.