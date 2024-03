A Paris, le monastère de la Visitation au coeur d'une polémique sur la préservation du patrimoine

Niché entre les très chics rues du Cherche-Midi et de Vaugirard, l'hôtel de Clermont-Tonnerre, construit au XVIIIe siècle autour de 4.000 m2 de jardins, végète depuis que les sœurs Visitandines ont quitté le monastère en 2012.

L'endroit est à la fois immense et décrépit, au coeur de Paris: le monastère de la Visitation, dont des bâtiments doivent être détruits pour y installer un pôle de solidarité, oppose ceux qui veulent en faire un "lieu de charité" à ceux qui dénoncent un "gâchis" patrimonial.

"Elles auraient pu le vendre très cher à un promoteur, elles ont préféré le donner au diocèse de Paris à condition de ne pas le revendre et d'en faire un lieu de charité", explique Jean Chausse, l'économe du diocèse.

L'Eglise compte installer sur le site une colocation solidaire pour 90 personnes.

Cela suppose de rénover l'ancien hôtel de Clermont-Tonnerre pour y loger sans-abris et femmes en grande fragilité. Mais aussi de construire un second bâtiment, adapté aux personnes en situation de handicap côté Cherche-Midi, ainsi qu'un immeuble de rapport de sept étages côté Vaugirard, et deux autres bâtiments.