Paris: quatre militants d'ultradroite condamnés pour une agression homophobe

En garde à vue, ces quatre jeunes hommes ont affirmé des "revendications paramilitaires et d'affiliation au GUD (Groupe union défense, un syndicat d'étudiants d'extrême droite, NDLR) et au Rassemblement national", selon le parquet.

Quatre militants d'ultradroite ont été condamnés mercredi à des peines allant de six mois de prison avec sursis à sept mois ferme pour leur participation à une agression homophobe à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'ils "fêtaient" la victoire du RN aux élections européennes.

Deux d'entre eux ont été condamnés pour violences, à cinq et sept mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel a ordonné leur incarcération immédiate. D'ici quelques jours, ils pourront toutefois demander à purger leur peine sous bracelet électronique.

Les deux autres ont écopé d'une peine plus légère, de six mois avec sursis, pour "non assistance à personne en danger".

Parmi ces deux derniers figure Gabriel Loustau, 23 ans, une figure du GUD et fils d'Axel Loustau, ancien militant de cette organisation étudiante, ex-élu RN et autrefois proche de Marine Le Pen. "Votre père dit qu'il est fier de vous, que vous avez un fort tempérament et des convictions de patriote", a énoncé la présidente en résumant l'enquête de personnalité.