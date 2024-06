Paris: un homme arrêté pour un projet d'action violente contre "des cibles juives"

Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi, soupçonné, avec un autre mineur déjà poursuivi, "d'avoir envisagé de commettre une action violente, visant, notamment, des cibles juives", a indiqué une source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.

Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, d'acquisition et détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste, a détaillé la source judiciaire.

Le mineur avait été, lui, "mis en examen et placé en détention provisoire le 13 juin dernier". Les deux suspects, domiciliés en Île-de-France, "en lien via les réseaux sociaux, se voient reprochés d'avoir envisagé de commettre une action violente, visant, notamment, des cibles juives", a précisé la même source, sans donner plus de détails sur les cibles visées.