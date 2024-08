Plus de 30°C presque partout en France pour la deuxième vague de chaleur de l'été

Partager:

ARNAUD FINISTRE La deuxième vague de chaleur de l'année en France atteint son pic lundi sur une large partie du pays, Météo-France appelant les habitants de 40 départements en vigilance orange, dont ceux d'Ile-de-France, à s'en protéger. Les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente et le Gard sont sortis de la vigilance jaune, a indiqué Météo-France dans son bulletin de 06H00.

Il fera lundi jusqu'à 36/38°C en région parisienne, où les Jeux viennent de se terminer, mais aussi en PACA, Centre, Bourgogne, Haute-Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France, selon l'organisme météo. Le Sud-Ouest a subi 40°C dimanche mais sera soulagé lundi. La chaleur se décalera dans la journée vers le Nord et le Nord-Est, tandis qu'elle restera dans le Sud-Est. Les maximales varieront entre 34 et 39°C sur la moitié Nord-Est et la Corse. Un pic de chaleur intense est attendu pour les régions Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire, ainsi que pour les départements de l'Oise, de l'Aisne, de la Marne, de l'Aube, de l'Yonne et de la Nièvre, qui devrait prendre fin mardi matin, a annoncé Météo-France à 06H00.

Mardi, "les chaleurs régresseront rapidement par l'Ouest" et "ne resteront très élevées que sur l'extrême Est", a poursuivi l'agence météorologique, précisant que tous les départements actuellement en vigilance orange redescendront au moins en jaune "sauf le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, les Alpes-Maritimes et la Corse". La canicule actuelle, la deuxième après celle de fin juillet, n'est pas exceptionnelle par sa durée et ses températures; le niveau de vigilance alerté par l'organisme météo est d'orange, et non du plus haut niveau, le rouge, comme ce fut le cas fin août 2023. Thibaud MORITZ Mais depuis la funeste canicule de 2003, le pays a pris conscience que la chaleur tue plus que n'importe quel autre événement climatique, et Météo-France et les autorités prennent soin d'alerter qu'il faut s'hydrater, se rafraîchir, ne pas sortir inutilement, fermer les volets la journée, aérer la nuit...