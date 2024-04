Pointe-à-Pitre, un "coupe-gorge" en "faillite" qui veut se redresser

Son maire Harry Durimel lui-même n'a pas hésité à la qualifier de "coupe-gorge" en "faillite totale". L'insécurité et l'insalubrité ont envahi les rues de Pointe-à-Pitre mais élus et habitants retroussent leurs manches pour tenter d'en redorer le blason.

Quelques jours plus tard, le croisiériste Virgin Voyages annonçait la fin de ses escales à Pointe-à-Pitre la saison prochaine. Motif: ses clients n'ont pas aimé cette ville pauvre (36% de chômage) et ses quartiers défraîchis, en proie à la drogue, la prostitution et la violence.

Les maisons typiques en bois colorées du centre-ville, à la peinture écaillée par le temps ou le manque d'entretien, sont régulièrement la proie des flammes. En mars, trois ont encore brûlé en une seule nuit.

Alors il y a deux semaines, au lendemain d'une énième nuit d'émeutes urbaines, le maire écologiste a tapé du poing sur la table.