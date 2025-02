Pourquoi les doubleurs français demandent à être protégés contre l'IA générative?

Les professeurs d'anglais ont beau conseiller à leurs élèves de regarder les films et les séries en version originale, on estime que 90% des francophones préfèrent les versions doublées. Même votre serviteur cède souvent à la facilité, surtout quand la voix française est très connue, voire incontournable.

Ainsi, je ne supporte pas le lieutenant Columbo sans le doublage de Serge Sauvion, où Starsky et Hutch sont les voix de Jacques Balutin et Francis Lax, et je ne vous parle pas de l'inoubliable Patrick McGoohan dans la série "Le prisonnier", doublé par Jacques Thebault qui avait choisi la formule "Bonjour chez vous" pour traduire en anglais "Be seeing you". Jacques Thebault qui doublait aussi Steve McQueen ou Robert Conrad, avec à chaque fois des variations dans son timbre.