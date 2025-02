Procès de Mehdi Nemmouche, accusé de tortures dans des prisons en Syrie: ce que disent les ex-otages à la barre

De nouveau appelé à la barre vendredi, au lendemain d'une audition fleuve de l'accusé, le journaliste de 65 ans, partie civile, a évoqué un "petit miracle de l'oralité" des débats à l'audience: "J'ai retrouvé le Mehdi Nemmouche que je connais". "Les mêmes termes", "les mêmes gestes", "les mêmes obsessions", "les mêmes discussions", énumère Didier François, habillé en noir, barbe et cheveux blancs.

"Moi en tant que partie civile et otage, je n'ai aucun doute" qu'il était l'un de leurs geôliers, poursuit-il, évoquant ses "attitudes", ses "discours". "Pour moi ça ne fait strictement aucun doute, c'est Mehdi Nemmouche, je n'ai aucun doute", insiste-t-il.

Invité à réagir, Mehdi Nemmouche se lève: "Je comprends sa souffrance, elle est légitime, mais je ne suis pas responsable de ça".

"Il a donné énormément d'informations, très détaillées", relance le président Laurent Raviot. Rappelant ses explications de la veille, Mehdi Nemmouche réitère qu'"une pluralité d'insuffisances ne font pas une suffisance", "j'ai répondu point par point". "Je n'ai pas d'explication à donner, je ne suis pas en mesure de vous dire les raisons pour lesquelles il est persuadé que ce soit moi", ajoute l'accusé.

De son côté, Nicolas Hénin, également journaliste et ex-otage, a affirmé que, pour lui, l'enjeu "aujourd'hui, c'est de contrarier la starification de Mehdi Nemmouche, donc de contrarier le mouvement qu'il a amorcé hier. Un témoignage, une déposition qui était remplie de références jihadistes dans lesquelles il confirme qu'il est profondément ancré dans l'idéologie jihadiste qu'il cherche à propager et qu'il cherche à se construire une notoriété et à devenir une figure du jihadisme français. C'est ça que je vais chercher à contrarier."



Pourquoi Nemmouche est-il jugé?

Mehdi Nemmouche est actuellement jugé à Paris, et ce depuis le 17 février 2025, pour son rôle présumé de geôlier dans les prisons syriennes de l'État islamique en 2013. Avec quatre autres hommes, il est accusé d'avoir détenu et torturé des otages, dont quatre journalistes français : Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres13.

Nemmouche est poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste, actes de torture et de barbarie, séquestrations en relation avec une entreprise terroriste et préparation d'actes terroristes dans dix pays.

Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.