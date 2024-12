Procès des viols de Mazan: "Justice complice", la colère monte chez les manifestants devant le tribunal

De nombreuses réactions sont collectées par les médias français et ce sont la colère et l'incompréhension qui dominent. Les personnes présentent sont très remontées contre les peines qu'ils estiment beaucoup trop faibles par rapport à la gravité des faits.

L'avocate de Dominique Pelicot, Me Béatrice Zavarro, s'est adressée à la presse au moment de sortir de la salle d'audience. "Mr Pelicot a pris acte de cette décision et nous allons profiter des 10 jours qui sont mis à notre disposition pour savoir si nous allons introduire un appel. Il n’y a pas de décision actée pour le moment."

09h51

Dominique Pelicot est déclaré coupable

Le tribunal a déclaré Dominique Pelicot coupable de tous les crimes et délits reprochés. A savoir, des viols aggravés sur Gisèle Pelicot, une tentative de viol et viol aggravé sur la femme d'un co-accusé, mais aussi la captation d'images à caractère sexuel concernant sa fille Caroline et ses ex belles-filles.

La peine sera prononcée dans un second temps.